الداخلية تضبط شبكة تستغل الأطفال في التسول والبيع الإلحاحي بالجيزة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بضبط 9 رجال و5 سيدات، من بينهم 7 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال 19 طفلاً في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظة الجيزة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بأنشطتهم الإجرامية، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الأطفال لأهاليهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، فيما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في دور الرعاية.