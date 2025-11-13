إعلان

فيديو فاضح بجوار مدرسة يكشف مفاجأة في القليوبية

كتب : عاطف مراد

05:11 م 13/11/2025

المتهمون

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر عددًا من الأشخاص يجلسون بجوار إحدى المدارس في القليوبية ويقومون بتصرفات غير لائقة أمام الفتيات المترددات على المدرسة.


وتبين من الفحص عدم ورود أي بلاغات رسمية حول الواقعة، إلا أن فرق البحث تمكنت من تحديد وضبط المتهمين الثلاثة، وهم عاطلون يقيمون بمحافظتي القاهرة والقليوبية.


واعترف المتهمون بارتكابهم الأفعال المشار إليها في الفيديو، بالإضافة إلى قيامهم بأعمال التسول واستجداء المارة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالت النيابة العامة المتهمين للتحقيق.

بجوار مدرسة القليوبية وزارة الداخلية

