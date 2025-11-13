ضبط سيارة بلوحات معدنية مخالفة وزجاج حاجب للرؤية بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بالإسكندرية عن قيام قائد سيارة بتثبيت لوحات معدنية مخالفة وزجاج حاجب للرؤية، بعد تداول صور وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى.



تم تحديد وضبط السيارة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، واتُخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه قائدها والمركبة.



