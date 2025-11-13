إعلان

ضبط سيارة بلوحات معدنية مخالفة وزجاج حاجب للرؤية بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

03:11 م 13/11/2025

ضبط سيارة

كشفت أجهزة الأمن بالإسكندرية عن قيام قائد سيارة بتثبيت لوحات معدنية مخالفة وزجاج حاجب للرؤية، بعد تداول صور وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى.


تم تحديد وضبط السيارة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، واتُخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه قائدها والمركبة.


