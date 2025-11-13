إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو "بلطجى الدقهلية" وسرقة كاميرات المراقبة

كتب : علاء عمران

01:16 م 13/11/2025

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم صاحبه تعرضه لأعمال بلطجة وسرقة كاميرات المراقبة الخاصة به في محافظة الدقهلية.

وأوضحت التحريات الأمنية أن الادعاءات غير صحيحة، وأن الواقعة الحقيقية تعود إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة المنصورة من والدة صاحب الحساب، ربة منزل، أفادت بتضررها من شقيق زوجها نتيجة خلافات عائلية حول الميراث، حيث تعدى عليها بالسب وأتلف كاميرات المراقبة وسرق بعض محتويات المنزل.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وهو عامل مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات العائلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

