رسالة صرصور تقود "هيرناندز" لإطلاق النار على شخصين

في حادث غريب بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، ألقت السلطات القبض على أليكسيس هيرناندز، 25 عامًا، بعد أن اعترف بقتل شخصين داخل منزلهما، مدعيًا أنه تلقى رسالة مشفرة من صرصور تأمره بالقتل، وفق ما أعلن مكتب الشريف المحلي.

وتم ضبط هيرناندز داخل منزله جنوب غرب ألبوكيركي، وهو يحمل سلاحًا ناريًا على حزامه وسلاحًا آخر على ظهره، بعد ورود بلاغ عن إطلاق نار. وتم إخراج طفلين كانا داخل المنزل بسلام دون أن يتعرضا للأذى.

وأقر هيرناندز، الذي كان سابقًا ضمن فريق مشاة البحرية، بأن أحد القتيلين كان مالك العقار وصديقًا قديمًا له، وأن الأخير كان يلاحقه مؤخرًا ويجسسه عبر كاميرات مراقبة. وأضاف أنه سمع أصواتًا غريبة من فتحات التهوية، وتلقى إشارات "تدفعه" لقتل صاحب المنزل، مبررًا فعلته بالرسالة المشفرة من صرصور، والتي أمرته باستهداف صاحب العقار الذي "لا يحب الصراصير".

وفقًا لمذكرة الاعتقال، أطلق هيرناندز النار على أحد الرجلين في الرأس، بينما أصيب الآخر في المطبخ، ولم يُعلن بعد سبب وفاة الضحية الثانية بعد استكمال تشريح الجثة. وأكد هيرناندز أنه كان على علم بوجود الطفلين أثناء إطلاق النار ولم يكن ينوي إيذائهما.

