فيديو السرقة فضحهم.. ضبط المتهمين بتحطيم سيارة في الجيزة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يحطم زجاج سيارة ويسرق محتوياتها بالجيزة.

وتبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 15 أكتوبر، عندما تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من محاسب مقيم بالجيزة بتعرض سيارته لكسر الزجاج الأمامي وسرقة جهاز لاب توب ومبلغ مالي.

وأمكن تحديد وضبط 3 عاطلين مقيمين بالجيزة، واعترفوا بارتكاب السرقة كما ورد في البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.