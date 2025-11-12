إعلان

فيديو السرقة فضحهم.. ضبط المتهمين بتحطيم سيارة في الجيزة

كتب : علاء عمران

01:05 م 12/11/2025

تعبيرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يحطم زجاج سيارة ويسرق محتوياتها بالجيزة.
وتبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 15 أكتوبر، عندما تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من محاسب مقيم بالجيزة بتعرض سيارته لكسر الزجاج الأمامي وسرقة جهاز لاب توب ومبلغ مالي.
وأمكن تحديد وضبط 3 عاطلين مقيمين بالجيزة، واعترفوا بارتكاب السرقة كما ورد في البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

تحطيم سيارة الجيزة حادث سرقة

