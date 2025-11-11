مأساة بشبرا الخيمة.. ابن يطلق النار على والدته والجيران يكشفون الصدمة

لحظة صمت ثقيل، تحطمت فجأة على أزقة عزبة العرب في شبرا الخيمة، حين صرخ الجيران وهرعوا نحو مصدر إطلاق النار. أحدهم لم يصدق ما رآه: امرأة ملقاة على الأرض، ووجهها مصاب بطلق ناري. الصدمة امتدت سريعًا، فالحديث لم يكن عن حادث عابر، بل عن جريمة ارتكبها أقرب الأشخاص إليها ابنها.

في البداية، كان كل شيء يبدو عادياً في تلك الحارة الشعبية. صخب الأطفال، صوت العربات، وضوضاء الحياة اليومية. لكن فجأة، تحولت هذه الأجواء إلى مشهد مأساوي، إذ أفادت التحريات الأولية أن رصاصة من سلاح الابن أصاب وجه والدته إصابة مباشرة.

وصلت الشرطة والنيابة العامة إلى مكان الواقعة فور تلقي البلاغ، وفرضت كردون أمني حول المنزل، فيما هرعت سيارات الإسعاف محاولًة إنقاذ الضحية، التي كانت في حالة حرجة. الجيران كانوا في حالة صدمة، يحاولون استيعاب ما جرى.

أثناء معاينة مكان الحادث، فجر شهود عيان مفاجأة بأن الابن لم يقصد قتل والدته ولكن طلقة خرجت من السلاح بالخطأ إلا أنه رغم تلك الرواية لم ينج من مطاردة الشرطة انتهاء بسقوطه والسلاح المستخدم.

النيابة بدأت فورا في جمع الأدلة، واستجواب الشهود، وفحص مكان الواقعة بعناية شديدة. تم رفع البصمات والرصاصة وبدء التحقيقات لتحديد تفاصيل الحادث كاملة، والتأكد مما إذا كان هناك أي شبهة جنائية إضافية أو تحريض من أي طرف آخر.