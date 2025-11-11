الاقتصادية تصدر حكمًا بعدم الاختصاص في قضية مستريح البيتكوين

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بعدم الاختصاص في القضية رقم 1424 لسنة 2025 جنح الهرم، والمقيدة برقم 6662 جنح اقتصادية، والمعروفة إعلاميًا باسم "مستريح البيتكوين".

وأكد دفاع المتهم، بدفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر القضية، مؤكدًا أن نطاق الدعوى يخرج تمامًا عن اختصاص المحكمة وفقًا لقانون المحاكم الاقتصادية.

ويعد الحكم الصادر هو ثان حكم بعدم اختصاص المحكمة في نظر القضية نفسها.

