"ضربها في نص الشارع".. كواليس فيديو صادم هز الجيزة

في مشهد أثار غضب رواد السوشيال ميديا، انتشر مقطع فيديو صادم يوثق لحظة اعتداء متسول على فتاة وسط الشارع في وضح النهار، بمنطقة الجيزة، أمام أعين المارة، دون أن يتدخل أحد لوقف ما يحدث.

الصورة كانت واضحة، رجل في منتصف العمر، يحمل ملامح الغضب والتحدي، يقترب من فتاة يبدو عليها الخوف والتوتر، وفجأة تنهال عليها يده بالضرب في مشهد وحشي هزّ قلوب من شاهدوه.

الفيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبًا بتعليقات غاضبة تطالب بسرعة ضبط الجاني، ونداءات لحماية الفتيات من مثل هذه الحوادث المتكررة في الشوارع العامة.

لكن الأجهزة الأمنية لم تنتظر طويلًا، خلال ساعات قليلة، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو وضبطه، ليتضح أنه أحد المتسولين المعروفين لأجهزة الأمن، وله معلومات جنائية سابقة، ويقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة.

خلال التحقيقات، واجهه رجال الأمن بالفيديو الذي وثق الواقعة لحظة بلحظة، فاعترف المتهم بكل هدوء أنه هو بالفعل من ظهر في المقطع، وأن الفتاة التي اعتدى عليها ليست غريبة عنه، بل يعرفها منذ فترة.

وبرر فعلته بأنها كانت تعمل معه في نفس المنطقة، وأن خلافًا وقع بينهما على أولوية مسح سيارات المارة في أحد التقاطعات الحيوية، فتطور الشجار بينهما إلى مشادة كلامية، قبل أن يفقد أعصابه ويعتدي عليها بالضرب.

أما الفتاة، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، فقد أكدت خلال أقوالها أن المتهم هاجمها فجأة بسبب خلاف بسيط، وتسبب لها في إصابات متفرقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.