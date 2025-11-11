ضبط راكب أجنبي حاول تهريب 50 كيس حشيش داخل 3 وسادات بمطار القاهرة

الوطنية للانتخابات: نتوقع إقبالًا أكبر في اليوم الثاني لانتخابات النواب

كتب- محمد الصاوي:

أحبط رجال الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث المطار، محاولة قيام راكب أجنبي تهريب كمية من مخدر الحشيش داخل البلاد عبر مبنى الركاب رقم 2.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط "فويلينغ" القادمة من برشلونة، اشتبه رجال الأمن في أحد الركاب الذي حاول المرور بسرعة من بوابة اللجنة الجمركية دون الخضوع للتفتيش. وبسؤاله عمّا إذا كان يحمل ما يستوجب الإفصاح عنه، أنكر ذلك، فتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، لتظهر كثافات عضوية مريبة داخل إحدى الحقائب.

وبتفتيش الأمتعة يدويًا، عُثر على 50 كيسًا صغيرًا من مخدر الحشيش مخبأة داخل ثلاث وسادات، حيث وضع كل كيس داخل جراب كبير مُغلق بسوستة، ولفّها بقطع قماش مُحاكة بإحكام. وبسؤال الراكب عن محتوى الوسادات، ادّعى أنها تُستخدم لأغراض "المساج"، إلا أن الفحص أثبت احتواءها على مواد صلبة غريبة.

وبفض الحياكة، تم العثور داخل كل وسادة على كمية من الصوف الأسود تُخفي أكياسًا صغيرة تحتوي على جوهر الحشيش المخدر، بإجمالي وزن بلغ 4 كيلو و950 جرامًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.