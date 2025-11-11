ذهبا للنوم ولم يستيقظا.. تفاصيل وفاة شقيقين في الصف

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالصف، التحقيق في واقعة وفاة شقيقين بشكل مفاجئ داخل مسكنهما بعزبة بسيوني، بعد أن ذهبا للنوم ولم يستيقظا مرة أخرى.

وأمرت النيابة العامة باستدعاء الطب الشرعي لتشريح جثتي الطفلين وتحديد أسباب وتوقيت الوفاة، وأخذ عينات حشوية من أمعائهما لفحص وجود أي مواد سامة محتملة، للتأكد من مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

كما قررت النيابة استدعاء والدي الطفلين لسماع أقوالهما حول ملابسات الحادث، بعد أن أفاد الأب في محضر الشرطة بأنه فوجئ بعدم استجابة الطفلين عند إيقاظهما.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد وفاة شقيقين داخل مسكنهما في الصف، فانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطفلين يبلغ أحدهما ما يقرب من 8 سنوات، والثاني 6 سنوات، أثناء إيقاظ والدهما لهما من النوم فوجئ بوفاتهما.

وتم نقل الجثتين للمشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، التي أمرت باستدعاء والدي الطفلين لسماع أقوالهم في الحادث.

