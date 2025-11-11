ضبط والد طفل من ذوي الهمم استغل نجله في التسول بالإسماعيلية

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن في الإسماعيلية من ضبط أب استغل نجله من ذوي الهمم في التسول واستجداء المارة بالشوارع، عقب تداول منشور وصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثق الواقعة وتثير غضب المواطنين.

وكشفت التحريات أن الأب سبق اتهامه في قضايا جنائية، وتم تحديد مكانه وضبطه برفقة نجله في نطاق قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

واعترف والد الطفل خلال استجوابه باستغلال نجله في التسول كما ورد في التحريات الأمنية.

واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

كارثة في مستشفى بأسيوط.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة (تفاصيل)

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل