ضبط والد طفل من ذوي الهمم استغل نجله في التسول بالإسماعيلية

كتب : مصراوي

01:10 م 11/11/2025

ضبط متهم- أرشيفية

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن في الإسماعيلية من ضبط أب استغل نجله من ذوي الهمم في التسول واستجداء المارة بالشوارع، عقب تداول منشور وصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثق الواقعة وتثير غضب المواطنين.

وكشفت التحريات أن الأب سبق اتهامه في قضايا جنائية، وتم تحديد مكانه وضبطه برفقة نجله في نطاق قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

واعترف والد الطفل خلال استجوابه باستغلال نجله في التسول كما ورد في التحريات الأمنية.

واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

والد طفل ذوي الهمم استغل نجله تسول الإسماعيلية

