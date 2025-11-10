طعنة في الظلام.. واقعة غامضة تهز شارع الوحدة بإمبابة

في ساعة متأخرة من الليل، خيم الصمت على شارع الوحدة بعد كوبري الساحل بالجيزة، قبل أن يقطعه صراخٌ حاد مزق سكون المكان وأثار فزع المارة.

سار الجميع نحو مصدر الصوت ليجدوا فتاة غارقة في دمائها، إثر جرحٍ غائرٍ ومتهتكٍ في الساعد الأيمن، بينما اختفى السلاح المستخدم في الحادث دون أثر.

فور تلقي أجهزة الأمن بلاغًا بالواقعة، انتقلت على الفور قوة من قسم إمبابة إلى موقع الحادث، وتبيّن أن المصابة قد نُقلت إلى مستشفى إمبابة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وبمجرد وصولها، أكد الأطباء أن إصابتها خطيرة وناتجة عن ضربة قوية بسلاح حاد، مشيرين إلى أنها كانت في حالة انهيارٍ عصبي شديد.

وبدأت التحريات في جمع المعلومات من شهود العيان، إلا أن معظمهم لم يتمكن من تحديد ما جرى. رجال المباحث بدأوا في فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، وتحليل بيانات الاتصالات الخاصة بالمصابة، في محاولةٍ للكشف عن أي تهديداتٍ أو علاقاتٍ قد ترتبط بالحادث.