انتشار أمني مكثف لتأمين لجان انتخابات مجلس النواب 2025

كتب- أحمد أبو النجا:

شهدت محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، صباح اليوم الإثنين، انتشارًا أمنيًا مكثفًا لتأمين المقار الانتخابية وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها، بما يضمن خلق مناخ آمن ومستقر للمواطنين خلال سير العملية الانتخابية.

وقال مصدر أمني، إن الخدمات الأمنية انتظمت بجميع اللجان والمقار الانتخابية في المحافظات الأربع عشرة التي تشهد المرحلة الأولى من الانتخابات، موضحًا أنه تم تأمين الحرم الانتخابي للجان من الخارج من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، إلى جانب تأمين المحاور والطرق الرئيسية المؤدية إليها.

وأضاف المصدر، أنه تم تعزيز الخدمات الأمنية في المناطق المحيطة بكل مقر انتخابي بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، وعناصر من البحث الجنائي، فضلًا عن الدفع بـقوات التدخل السريع مدعومة بعناصر من الشرطة النسائية؛ للتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة قد تحدث أثناء سير عملية التصويت.

وأشار المصدر الأمني إلى تكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وعلى كافة الطرق والمحاور، وتفعيل نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة، إلى جانب نشر أقوال أمنية ثابتة وأخرى متحركة للتعامل السريع والفعال مع أي محاولات من شأنها تكدير المناخ الانتخابي أو التأثير عليه سلبًا.

وأكد المصدر أن الخطة الأمنية تشمل أيضًا تأمين المنشآت الحيوية والمهمة بالدولة وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى نشر خدمات مرورية مزودة بأحدث التقنيات اللوجستية الحديثة؛ لمتابعة الحركة المرورية في الطرق والمحاور الرئيسية ومحيط اللجان الانتخابية، بهدف تسهيل وصول الناخبين إلى لجانهم وتوفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات لتيسير التصويت على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وانطلقت في التاسعة من صباح اليوم الإثنين أعمال اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى تحت إشراف كامل من مستشاري الهيئات القضائية.

وتستمر عملية التصويت للمصريين المقيمين داخل البلاد على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، الموافقين 10 و11 نوفمبر الجاري، حيث تُفتح اللجان من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، قد أصدرت القرار رقم 60 لسنة 2025، بشأن تحديد مقار وأرقام اللجان الفرعية ولجان الفرز للمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات، بإجمالي 10 آلاف و893 لجنة على مستوى الجمهورية، منها 5606 لجان في المرحلة الأولى، و5287 لجنة في المرحلة الثانية.

وتُجرى المرحلة الأولى من الانتخابات في 14 محافظة ضمن 70 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 1281 مرشحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمتين انتخابيتين بقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.