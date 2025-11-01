إعلان

الداخلية تضبط سائقي سيارتين نقل تهورا على الطريق الدائري

كتب : صابر المحلاوي

10:40 م 01/11/2025

أرشيفية- الأجهزة الأمنية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائدي سيارتين نقل يسيران برعونة أعلى الطريق الدائري معرضين حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تبين أن الواقعة حدثت في 19 أكتوبر الماضي، وتمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين في الفيديو، وتبين أنهما ساريتا التراخيص.

كما تم ضبط قائدي السيارتين، أحدهما طالب يحمل رخصة قيادة خاصة، والآخر سائق يحمل رخصة قيادة منتهية، وكلاهما مقيمان بمحافظة القاهرة.

وبمواجهتهما بما ورد في مقطع الفيديو، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أنهما لم يدركا خطورة تصرفاتهما التي شكلت تهديدًا مباشرًا لسلامة مستخدمي الطريق.

وتم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق قائديهما، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة المخالفات المرورية الجسيمة وردع كل من يستهين بأرواح المواطنين أو يعرض حياتهم للخطر.

الأجهزة الأمنية الداخلية سيارتين الطريق الدائري

