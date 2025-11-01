اليوم.. استئناف والدين على حكم حبسهما بتهمة قتل ابنتهما بأطفيح

تنظر محكمة جنايات الجيزة، استئناف عامل وزوجته على حكم إدانتهما بالسجن 5 سنوات، في قضية اتهامهما بقتل ابنتهما "ميرفت" عن طريق الإهمال، بعد احتجازها في غرفة مغلقة لسنوات بسبب مرض نفسي، عقب فشل محاولاتهما لعلاجها بمنطقة أطفيح بالجيزة.

وأدانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، دائرة أطفيح، العامل وزوجته بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 7895 لسنة 2024 جنايات أطفيح، المقيدة برقم 6510 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة.

وأسندت النيابة للمتهمين "ه.ز" وزوجته "ع.ي" تهمة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، موضحة أن الأب وزوجته عقدا العزم على قتلها باحتجازها في غرفة مغلقة ومنعها من الطعام والشراب لأيام، مما أدى إلى وفاتها.

وكشفت تحريات البحث الجنائي أن "ميرفت" كانت تعاني منذ 10 سنوات من مرض نفسي، بعد وفاة والدتها، وحاول ذووها علاجها طبيًا وروحيًا، إلا أن الحالة المادية للأسرة حالت دون استمرار العلاج.

وتبين أن الزواج الذي دخلته "ميرفت" لم يحقق استقرارها النفسي، وانتهى بعد عامين فقط، وأنها عادت إلى منزل أسرتها لتواجه صعوبة في التعامل مع مرضها النفسي، وسط رفض الأسرة والمجتمع للمرض النفسي واعتباره وصمة عار.

وخلال الفترة التي قضتها "ميرفت" في منزل الواقعة، بقيت بمفردها بعد سجن شقيقها وعودة زوجة شقيقها إلى منزل والدها، ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية وتصرفاتها المثيرة لاهتمام الجيران، مثل صعودها إلى سطح المنزل والتجرد من ملابسها.

واستجابة لضغوط الجيران، قام الأب بحبس ابنته في غرفة مغلقة، على أن تتولى زوجته أو شقيقتها إحضار الطعام لها. مع مرور الوقت وضيق الحالة المادية للأسرة، قلّت الزيارات وتقديم الطعام، حتى يوم الواقعة، عندما لم تحضر زوجة الأب أو الشقيقة الطعام لمدة يومين، وعُثر عليها جثة هامدة داخل الغرفة.

وأظهر تقرير الطب الشرعي أن الجثمان كان في حالة تعفن وخالٍ من أي آثار عنف أو مقاومة، كما خلت الأحشاء من الأمراض أو السموم، ما أكد الوفاة نتيجة الإهمال.