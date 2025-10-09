ما الطرق البديلة بعد غلق شارع 26 يوليو كليًا اتجاه ميدان لبنان

كتب ـ رمضان يونس:

عاينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، خدمات مرورية على الطرق المؤدية لميدان لبنان، بعد أن أغلقت كليًا شارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو نحو ميدان لبنان، لتنفيذ أعمال مشروع مونوريل "وادي النيل - 6 أكتوبر".

أعمال غلق شارع 26 يوليو في اتجاه كوبري 15 مايو نحو ميدان لبنان، تُنفذ يوميًا، لمدة 3 أيام تبدأ من فجر الجمعة 10 أكتوبر حتى صباح الأحد 12 أكتوبر 2025، من الساعة 12 منتصف الليل حتى السادسة صباحًا، تجرى فيها الإدارة تحويلات مرورية لتخفيف الكثافات وضمان تسيير الحركة.

المسار الأول

ـ الأول يبدأ من كوبري 15 مايو إلى شارع صلاح جاهين، ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ومنه إلى شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز موقع الأعمال.

المسار الثاني

يسلك قائدي المركبات شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ومنه إلى جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان.

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه تم التنسيق مع الجهات المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية بمحيط الأعمال، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لضمان سلامة المواطنين ومنع حدوث اختناقات.