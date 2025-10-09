الداخلية تكشف ملابسات فيديو "طالب التجمع" المثير للجدل

كتب ـ رمضان يونس:

ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، القبض على طالب لقيامه بالتعدى بالسب والتلويح بإشارات منافية للآداب على أحد الأشخاص حال قيادة سيارة ملاكي بدون رخصة سير في التجمع الخامس بالقاهرة.

وحدة المتابعة والتحليل، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة بالتعدى على أحد الأشخاص بالسب والتلويح بإشارات منافية للآداب أثناء سيرهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه "طالب – مقيم بدائرة القسم "لا يحمل رخصة تسيير"، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تحفظت القوات على السيارة، واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية حيال قائدها.