أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلي بشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو نحو ميدان لبنان، لمدة 3 أيام تبدأ من فجر الجمعة 10 أكتوبر حتى صباح الأحد 12 أكتوبر 2025، لتنفيذ أعمال مشروع مونوريل "وادي النيل - 6 أكتوبر".

وأوضحت الإدارة أن الغلق سيُنفذ يوميًا من الساعة 12 منتصف الليل حتى السادسة صباحًا، مع تنفيذ تحويلات مرورية لتخفيف الكثافات وضمان تسيير الحركة في المنطقة.

وشملت التحويلات مسارين بديلين؛ الأول يبدأ من كوبري 15 مايو إلى شارع صلاح جاهين، ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ومنه إلى شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز موقع الأعمال. أما المسار الثاني فيسلك شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ومنه إلى جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان.

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه تم التنسيق مع الجهات المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية بمحيط الأعمال، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لضمان سلامة المواطنين ومنع حدوث اختناقات.

