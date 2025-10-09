إعلان

فيديو مُرعب وتهديد بحرق محطة وقود بدمياط.. الداخلية توضح الحقيقة

كتب : عاطف مراد

02:14 م 09/10/2025

نفى مصدر أمني صحة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إشعال شخص لأسطوانات بوتاجاز داخل محطة وقود بدمياط.

وأوضحت التحريات أن الفيديو قديم وتم تداوله عام 2023، حين تقدّم مالك المحطة ببلاغ لمركز شرطة فارسكور يتضرر فيه من أحد العاملين الذي وضع قش أرز وأسطوانات بوتاجاز بجوار منطقة تفريغ المواد البترولية وهدد بحرق المحطة لخلاف مالي.

تم ضبط المتهم وقتها، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أن المقطع المتداول حديثًا لا أساس له من الصحة.

مصدر أمني صح حرق محطة وقود دمياط

