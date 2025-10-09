واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأطفال الأحداث.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 3 رجال و6 سيدات، من بينهم 6 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

جاءت الضبطيات بدوائر أقسام شرطة مصر الجديدة – النزهة – قصر النيل بمحافظة القاهرة، بصحبة 27 حدثًا معرضين للخطر أثناء قيامهم بالأنشطة الإجرامية.

وبمواجهتهم اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما جرى تسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم في إحدى دور الرعاية.

