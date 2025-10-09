أصدرت وزارة الداخلية بيانا صباح اليوم الخميس، أكدت خلاله الإدارة العامة لمرور القاهرة، ستقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ مشروع تغيير الأرضية الأيبوكسية لكوبري الأزهر السفلي "أحمد ماهر".

وبحسب بيان لوزارة الداخلة، فإن عملية تغيير الأرضية الأيبوكسة للكوبري يستلزم الغلق الكلى لمدة "7 أيام" فى الإتجاه القادم من باب الشعرية اتجاه باب الخلق اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2025/10/9، إذ سيتم تحويل حركة المرور تجاه مسطح الكوبرى تجاه شارع الأزهر.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.