كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة الجنايات المختصة، رفض استئناف التيك توكر محمد عبد العاطي، على قرار حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال.

واستمعت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، لأقوال التيك توكر محمد عبد العاطي، الذي نفى نيته نشر فيديوهات خادشة، مؤكدًا عمله على وسائل التواصل من أجل تحقيق الأرباح وزيادة نسب المشاهدة، مستطردا:" نشرت الفيديوهات عشان تحقيق الأرباح ومقصدش المحتوى المسيء".

وكانت نيابة أكتوبر، أمرت بحبس التيك توكر محمد عبد العاطي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة والخروج عن الآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

بـ530 ألف جنيه.. "المرور" تطرح لوحة سيارة مميزة في مزاد إلكتروني

قرار قضائي جديد في اتهام ميدو بالتشهير بالحكم محمود البنا