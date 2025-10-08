حريق بمخزن قطع غيار سيارات بالسلام

تجابه قوات الحماية المدنية بالقاهرة نيران حريق مخزن لقطع غيار السيارات بمنطقة السلام.

تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن في 5 شارع مصطفى شرقاوي المتفرع من شارع جمال عبدالناصر بمدينة السلام.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للعقارات والمحال المجاورة.

بالفحص، تبين أن الحريق اندلع داخل مخزن مكون من طابق واحد يُستخدم لتخزين قطع غيار السيارات، ورجحت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي مما أسفر عن حالة اختناق لأحد أفراد الدفاع المدني.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة وتحديد ملابسات الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لبيان الأسباب النهائية لاندلاع الحريق وتقدير حجم الخسائر المادية التي لحقت بالمخزن.