كواليس مشاجرة بالشوم والسلاح في المطرية

كشفت تحريات ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بالقاهرة من الأهالى بنشوب مشاجرة بدائرة القسم.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول عاطلان "مصابان بجروح متفرقة" وطرف ثان (عاطلان)، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول الجيرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض باستخدام عصى خشبية وأسلحة بيضاء محدثين الإصابات المُنوه عنها.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (2 عصا خشبية– 2 سلاح أبيض) المستخدمين فى التعدى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.