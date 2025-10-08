إصابة سائق في اشتعال "توك توك" بمدينة السلام

كتب - محمد شعبان:

أُصيب سائق "توك توك" في حريق اندلع بالمركبة التي كان يقودها بمدينة السلام، اليوم الأربعاء.

تلقى مأمور قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة، إخطارًا يفيد باشتعال "توك توك" أمام مدرسة قباء الابتدائية بطريق 100.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتبيّن من الفحص اشتعال النيران بالمركبة، ما أسفر عن إصابة السائق بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 25%.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.