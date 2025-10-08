إعلان

إصابة سائق في اشتعال "توك توك" بمدينة السلام

كتب : محمد شعبان

03:53 م 08/10/2025

حريق توك توك ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب - محمد شعبان:
أُصيب سائق "توك توك" في حريق اندلع بالمركبة التي كان يقودها بمدينة السلام، اليوم الأربعاء.
تلقى مأمور قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة، إخطارًا يفيد باشتعال "توك توك" أمام مدرسة قباء الابتدائية بطريق 100.
انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتبيّن من الفحص اشتعال النيران بالمركبة، ما أسفر عن إصابة السائق بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 25%.
جرى نقل المصاب إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق توك توك مدينة السلام إصابة سائق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جيبوتي
عاجل.. الدنماركي جيس ثروب مديرًا فنيا للنادي الأهلي رسميًا