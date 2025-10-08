إعلان

خطف بدراجة نارية.. سقوط عصابة سرقة متعلقات المواطنين في النزهة

كتب : علاء عمران

12:42 م 08/10/2025

ضبط شخصين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة النزهة لاتهامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.
كشفت التحريات أن المتهمين كوّنا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المتعلقات الشخصية من المارة، وتم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي بعملات أجنبية والدراجة النارية المستخدمة في الوقائع.
وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بأسلوب الخطف في دوائر مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

