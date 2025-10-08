حملات مرورية تضبط 104 آلاف مخالفة و9 سائقين إيجابيين بالطريق الإقليمي

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري، وتوفير أقصى درجات الأمان لقائدي المركبات والمارة.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 104.586 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها:السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص، كما تم فحص 1.938 سائقًا، وتبين إيجابية 95 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (995) مخالفة مرورية متنوعة، منها: تحميل ركاب – مخالفات شروط التراخيص – أمن ومتانة.

كما تم فحص (145) سائقًا، وتبين إيجابية 9 حالات لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 13 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 8 مركبات مخالفة لقانون المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.