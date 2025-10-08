أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن خريجي أكاديمية الشرطة يمثلون نموذجًا لرجل الشرطة العصري، المسلح بالعلم والقدرات الفنية، والمهيأ لأداء واجبه الوطني في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تواصل أداء رسالتها في إعداد ضباط قادرين على مواجهة التحديات الأمنية المتنامية وحماية مقدرات الوطن.

وأضاف وزير الداخلية، خلال كلمته في احتفال تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية، أن السنوات الأخيرة شهدت نقلة نوعية في منظومة التدريب والتأهيل الشرطي، وفق فكر علمي حديث يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، ويعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزية الضباط لأداء مهامهم بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن أكاديمية الشرطة، التي تحتفل هذا العام بمرور خمسين عامًا على إنشائها، مستمرة في تطوير برامجها الدراسية والتدريبية، لتواكب التطور المتسارع في مجالات العمل الأمني، وتُخَرِّج كوادر قادرة على التعامل مع أنماط الجريمة المستحدثة، وترسيخ مبادئ سيادة القانون وخدمة المواطنين.

واختتم وزير الداخلية كلمته بتوجيه التحية إلى أولياء أمور الخريجين، شركاء النجاح، داعيًا الضباط الجدد إلى التمسك بالقيم الوطنية، والإخلاص في العطاء، والالتزام بأداء الرسالة الأمنية النبيلة بكل صدق وانتماء.