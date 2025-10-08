انتهت جهات التحقيق بنيابة المعادي ودار السلام بالقاهرة، استجواب مؤدي المهرجانات الشعبي "عصام صاصا" ومديره وآخرين في خناقة " ملهي الليلي" بالمعادي.

أمام جهات التحقيق، نفي طرفي المشاجرة الاتهامات التي أسُندت من قبل النيابة للمتهمين من تهم التعدي وإحداث إصابات وترويع المواطنين بخلاف أعمال البلطجة والعنف.

وواجهت النيابة "عصام صاصا"ومديره وفرقته، والطرف الثاني من جاردات أمن ملهي الليلي بفيديو الواقعة، الذي رصدته كاميرات المراقبة حال خروج الطرفين من القاعة في منتصف الليل.

وبدأت فرق من النيابة العامة؛ استجواب طرفي المشاجرة التي وقعت داخل "الملاهي"، بعد ما تبادلا كلاهما اتهامات التعدي والإتلاف العمدي والإصابة أمام رجال المباحث.

ورحلت مأمورية خاصة من قسم دار السلام بالقاهرة، مؤدي المهرجانات الشعبي" عصام صاصا"، إلى النيابة العامة لاستماع أقواله في واقعة خناقة جاردات ملهى ليلي بالمعادي.

وتلقي قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مؤدي المهرجانات الشعبي "عصام صاصا" ومدير أعماله، يفيد بتعرضهما للضرب من قبل جاردات "حراسة" في أحد الملاهي الليلية بمنطقة المعادي وتهشيم سيارة فارهة بعد تعرضهما لمطاردة مثيرة على كورنيش النيل.

وقال "حسام يوسف" دفاع مؤدي المهرجانات، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن موكله "عصام" كان المفترض أن يقدم فقرة غناء في أحد الملاهي الليلية بمنطقة المعادي، وقبل بدء الفقرة وقعت مشادة كلامية بين أحد فرقته و الجاردات داخل الملهي تحولت إلى مشاجرة بين الطرفين. إلا أن تدخل العاملين فض الشجار دون وقوع أي إصابات بين الطرفين.

وذكر "حسام"، أن "صاصا" تفاجيء حال مغادرته الملاهي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بوجود جاردات أمام الملهي، على إثرها تجددت الاشتباك مرة أخرى، بين الطرفين انتهت بالتعدى على مؤدي المهرجانات وفرقته وتهشيم سيارته على كورنيش النيل بالمعادي بعد مطاردة مثيرة تعرض لها "صاصا" من الطرف الآخر.

وتابع دفاع صاصا، أم موكله وفرقته ومدير أعمال تركوا سيارة "صاصا" على كورنيش النيل بعد تهشمها من قبل الطرف الثاني، واستقلوا سيارة على الطريق، تحسبًا لعدم تطور الخلاف بين الطرفين ووقع إصابات.

وتحفظت القوات على سيارة "صاصا" لحين معاينتها من قبل الجهات المختصة لتحديد مدى التلفيات التي أحدثها الجاردات، بعد القبض على طرفي المشاجرة.

حرر محضرًا بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.