الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث تصادم بشبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر قائد سيارة نصف نقل من قائد مركبة تروسيكل، نتيجة اصطدامه بسيارته، وقيام أحد الأشخاص بصحبته بتهديده والتلويح له بطريقة خادشة للحياء أثناء سيره بأحد الطرق السريعة بمحافظة القليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة) بتضرره من قيام قائد مركبة تروسيكل بالاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها حال سيره بأحد الطرق السريعة وقيامه وآخر بصحبته بالتعدي عليه بالسب اعتراضاً على تصويره لهما ولاذا بالفرار.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة الظاهران بمقطع الفيديو (لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة القسم)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيام أحدهما بإشهار (قطعة حديدية) في وجه الشاكي وأرشدا عن (التروسيكل – القطعة الحديدية) المستخدمتين في الواقعة.

تم التحفظ على مركبة التروسيكل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقلها.