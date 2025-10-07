ضبط مصنع أعلاف مغشوشة بالإسماعيلية.. وكمية كبيرة مجهولة المصدر



في إطار جهود مكافحة جرائم الغش التجاري والصناعي، أكدت تحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة أعلاف حيوانية مغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، وطرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع، وتم ضبط مالكه، وبحوزته 10 طن منتج نهائي من الأعلاف الحيوانية، و7 طن مخلفات دواجن تستخدم في تصنيع الأعلاف والمركزات الحيوانية مجهولة المصدر.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.