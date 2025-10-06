ضبط 96 ألف مخالفة مرورية وتكشف 112 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملاتها المرورية والإنضباطية على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور الرئيسية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء وزير الداخلية بتكثيف الحملات لضبط قائدي المركبات المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 96,318 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها:السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف في المواقف العشوائية، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1.950 سائقًا على الطرق، وتبين إيجابية 104 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت الإدارة حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 961 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها:تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، ومخالفات أمن ومتانة.

كما تم فحص 136 سائقًا، وتبين إيجابية 8 حالات لتعاطي المواد المخدرة، فضلًا عن ضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 23 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 4 مركبات مخالفة لقوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة.

