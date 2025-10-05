كتب- علاء عمران:



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وتضمن قيام إحدى السيدات ورجل بتأجير دراجات نارية وكهربائية للطلبة بعد انتهاء اليوم الدراسي بجوار إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، حيث تحركت أجهزة الأمن بسرعة للتحقق.



وقالت الوزارة في بيان لها، الأحد، إنه بالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبحوزتهما 10 دراجات نارية وكهربائية، من بينها 7 دراجات بدون ترخيص.



وبمواجهتهما، اعترفا بقيامهما بتأجير الدراجات للطلاب دون التأكد من وجود رخص قيادة للمستأجرين، بهدف تحقيق أرباح مالية.



تم التحفظ على الدراجات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.