كتب- علاء عمران:

يواصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إيفاد القوافل المجهزة فنياً ولوجيستياً بعدد من المحافظات، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة، ضمن أحد محاورها، إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، وتبني الإجراءات التي من شأنها تيسير حصول المواطنين على الخدمات الشرطية والأوراق الثبوتية بسهولة ويسر.

فقد أرسل القطاع قوافل ميدانية لتقديم جميع خدماته للمواطنين، من استخراج بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المميكنة، بعدد من المحافظات شملت القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنيا – أسيوط – الدقهلية – مطروح – البحيرة – المنوفية – شمال سيناء، وأسفرت جهود تلك القوافل عن استخراج عدد 8612 بطاقة رقم قومي، وعدد 35261 مصدراً مميكناً.

ونظراً للإقبال المتزايد من المواطنين على هذه القوافل، فقد تقرر استمرار عملها بالمحافظات المشار إليها اعتباراً من يوم 4 أكتوبر 2025، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات بشكل ميسر وسريع.

وفي سياق متصل، واصل القطاع على مدار الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة المخصصة لخدمة المواطنين، حيث يستقبل الخط الساخن رقم 15340 مختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، بينما خُصص الرقم 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وقد تم تلبية جميع الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين في أماكن تواجدهم، وأسفرت الجهود عن استخراج وتوصيل عدد 954 بطاقة رقم قومي وعدد 123 مصدراً مميكناً.

كما واصل القطاع الاستجابة للحالات الإنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، حيث تم إيفاد مأموريات ميدانية لعدد 55 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها في مواقعهم.

ويواصل القطاع كذلك إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة، حيث تم الانتهاء من الإجراءات وتسليم البطاقات لعدد 192 مواطناً ومواطنة. كما استمر المركز النموذجي للقطاع في استقبال كبار السن وذوي الهمم ضمن مبادرة "قادرون باختلاف"، لتلبية احتياجاتهم واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي، حيث تم إصدار وتجديد عدد 450 بطاقة لهم.

وقد لاقت هذه الجهود إشادة واستحسان المواطنين لما تمثله من تيسير عليهم في الحصول على الخدمات بصورة متميزة وسريعة، وتوفيراً للوقت والجهد، وهو ما يعكس حرص وزارة الداخلية الدائم على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطوير منظومة الخدمات الجماهيرية، وتقديمها للمواطنين بأعلى درجات الجودة والاحترافية.

