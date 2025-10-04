فيديو | ضبط طرفي مشاجرة بعد تداول فيديو اعتداء على سيدة ببني سويف



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخص بالتعدي على سيدة بالضرب في محافظة بني سويف.



وقالت الوزارة في بيان لها، السبت، إنه تبين أنه بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، نشبت مشاجرة بدائرة مركز شرطة الواسطى بين طرف أول: بائعة فاكهة "الظاهرة في الفيديو" وابنها "طالب"، وطرف ثانٍ: أحد الأشخاص "الظاهر في الفيديو" وابن شقيقته "طالب"، وذلك بسبب لهو الأطفال، وعلى إثرها تعدى الطرفان على بعضهما البعض.



تمكنت أجهزة الأمن من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بما تم تداوله، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.



