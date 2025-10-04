ضبط 5 آلاف قضية كهرباء و470 ضرائب.. حصاد الأمن الاقتصادي في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة ومواجهة كافة أشكال الجريمة، وتحقيق الانضباط العام، حيث أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية متعددة.

ضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات (1427) قضية متنوعة، كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (5227) قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وفي السياق ذاته، ضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم (470) قضية في مجالات الضرائب العامة والجمارك وتحري الممولين، بينما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط (204) قضايا متنوعة، أبرزها مخالفات مبانٍ ومحال بدون ترخيص.

تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة وتحقيق الأمن العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

