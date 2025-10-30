"تليفون" يقود 3 سودانين للمؤبد: عذبوا طالب بسلاسل وقتلوه بالعشرين

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 3 سودانيين بالسجن المؤبد، في واقعة اتهامهم بخطف "عامل"(سوداني) داخل شقة بالعشرين فيصل، وتعذيبه بسلاسل حديدية وقتله وتصويره عاريًا لوجود خلافات بين المجني عليه وأحد المتهمين حول "تليفون".

وبرأت المحكمة متهمان (الرابع والخامس) في أمر الإحالة، عما نُسب إليهما من اتهامات.

وذكرت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 15500 لسنة 2025 جنايات بولاق، والمقيدة برقم 1162 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين "عدنان.م"، (سوداني الجنسية) و "بلال.ع"،(سوداني الجنسية) و"عبد الرحمن.م"،(سوداني الجنسية) و"عسان .م"، (سوداني الجنسية)و"حسان .م"، (سوداني الجنسية).

وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الثالث، تهمة قتل المجني عليه "أبو بكر أ"، (سوداني الجنسية)، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله على إثر خلاف نشب بينه وبين المتهم الثاني "بلال .ع"،فاستدرجوه إلى شقة مستأجرة، وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء "، أعدوها مسبقا لذلك الغرض وأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدين إزهاق روحه، وذلك في اليوم الحادي عشر من إبريل 2025 في منطقة العشرين ببولاق الدكرور بالجيزة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة خطف المجني عليه "أبو بكر أحمد"، بطريق التحايل الواقع عليه، بأن استدرجوه الى مسكنهم محل الواقعة بعيداً عن الأهالي، وتناوبوا ضربه وإحداث إصابته بأسلحة بيضاء "جنزير وعصا". و احتجزوه بدون أمر من الحكام المختصين وبدون وجه حق بأحد الشقق السكنية بعيدا عن أعين الأهالي، وقاموا بشل حركته وهددوه وعذبوه بدنيا وأحدثوا به إصابات متفرقة بجسده.

ونسبت النيابة العامة للمتهمان الرابع والخامس، وفق أوراق الدعوى، تهمة إخفاء المتهمان الأول والثاني، وأعانهم على الفرار حال كونهم متهمين بالجنايات محل الاتهامات السالفة وصادر قبلهم أمراً بالقبض، والإحضار، وعلما

بوقوع جناية وأعانوا الجناة على الفرار من جرمهم بأن قاموا بأيوائهم وأخفوا أدوات الجريمة ومكنهم على الهرب والفرار خارج الحدود المصرية وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحريات البحث الجنائي، وجود خلاف على هاتف محمول بين المتهم الثاني والمجنى عليه، اتفق كلاً من المتهم الأول و الثاني والثالث على استدراجه إلى منزل المتهم الأول لاجباره على إرجاع الهاتف المحمول وما أن تمكنوا من استدراجه فقام بتجريده من ملابسه وتكبيله مستخدمين سلسه حديديه معتدين عليه بالضرب حتى فارق الحياة، حيث قاما المتهم الرابع و الخامس بمساعدة المتهم الأول و الثاني للهروب خارج البلاد بأن أمدوهما بمبالغ مالية.

استجوبت النيابة العامة المتهمين بعدما جرى القبض على 3، وأكد المتهم الثالث في تحقيقات النيابة أنهم قاموا بارتكاب تلك الواقعة وأنه قام بتصوير مقاطع مرئية أثناء قيامهم بالتعدي على المجني عليه، وثبت بفحص الهاتف المحمول الخاص وجود عدد 3 مقاطع مرئية تؤكد قيام المتهمين بتكبيل الضحية وتعذيبه حتى فارق الحياة.

ثبت بتقرير الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على جثمان المجني عليه "أبو بكر"، وجود خلع للعظم اللامى وكسر الضلع الرابع وهي ناتجة لوجود عنف جنائي أو مقاومة و وتعزى الوفاة نتيجه أسفكسيا الضغط على العنق.