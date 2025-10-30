نهاية لص الدراجات في قبضة المباحث: سرق "دليفري أسوان" بالمغافلة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجته النارية بأسوان.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، حددت أجهزة الأمن هوية مالك الدراجة النارية، تبين أنه "عامل توصيل طلبات"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، وبسؤاله قرر بسرقة دراجته النارية بأسلوب "المغافلة" من أمام المطعم محل عمله الكائن بدائرة قسم شرطة أول أسوان.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم، و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن المضبوطات الدراجة النارية المستولى عليها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.