الداخلية تكشف ملابسات خناقة مقاول دمياط ومالك مطعم

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله مالك مطعم من عدد من عمال البناء لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجارى تبلغ لقسم شرطة دمياط الجديدة بحدوث مشاجرة بين طرف أول مالك مطعم "مصاب بجروح وكسر بالأنف، و طرف ثان "مقاول "مصاب بسحجات"، لقيام الثانى بإسقاط بعض مواد البناء على المطعم الخاص بالأول حال قيامه بأعمال بناء بعقار تحت الإنشاء ملاصق للمطعم، تبادلا خلالها التعدي بالضرب، وإحداث الإصابات المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من إلقاء القبض على طرفي المشاجرة، و مواجهتهما اعترفا ارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.