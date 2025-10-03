إعلان

الأمن يضبط مروج فيديو مفبرك عن سيارة شرطة بلا لوحات في البحيرة

كتب : علاء عمران

04:11 م 03/10/2025

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم ناشره أن أحد أفراد الشرطة كان يقود سيارة ملاكي بطمس لوحاتها أثناء تواجده في محطة وقود بمحافظة البحيرة.

أوضحت التحريات عدم صحة ما جرى تداوله، حيث أمكن تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص ولوحاتها صحيحة وغير مطموسة، ويقودها أحد الأشخاص المقيمين بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية.

وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 25 سبتمبر 2025 اصطحب فرد شرطة يرتدي الزي الأميرى داخل سيارته لتوصيله، وتوقفا بمحطة الوقود ثم غادرا عقب ذلك.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على نشر الفيديو، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

