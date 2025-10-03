الأمن يسقط شبكة استغلت 27 طفلًا في التسول وبيع السلع بالقاهرة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة استغلال الأطفال، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شبكة تضم 7 أشخاص، بينهم 4 رجال و3 سيدات، تورطوا في إجبار الأطفال على أعمال التسول والاستجداء وبيع السلع بطريقة إلحاحية في شوارع القاهرة.

ضبطت القوات 27 طفلًا من المعرضين للخطر كانوا يُجبرون على ممارسة التسول وبيع السلع، فيما اعترف المتهمون باستغلالهم لهؤلاء الأحداث لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتبين أن 4 منهم لهم معلومات جنائية سابقة.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، بينما جرى تسليم الأطفال إلى أوليائهم بعد التأكد من أهليتهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، كما نسقت الداخلية مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم في دور الرعاية.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الداخلية المستمرة لرصد ومواجهة كافة أشكال استغلال الأطفال وحمايتهم من المخاطر، حفاظًا على أمن المجتمع وصونًا لحقوق الفئات الأكثر ضعفًا.