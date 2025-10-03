ضبط نصف طن مواد مخدرة وتنفيذ 63 ألف حكم قضائي في 24 ساعة







كتب - علاء عمران:

قادت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية موسعة خلال 24 ساعة، أسفرت عن نتائج حاسمة في مختلف المجالات الأمنية.

تمكنت القوات من ضبط 295 قضية اتجار وتعاطٍ، تورط فيها 344 متهمًا، بحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة تضمنت 512 كيلوجرامًا من الحشيش، و42 كيلوجرامًا من الهيدرو، و38 كيلوجرامًا من الآيس، و25 كيلوجرامًا من البانجو، و13 كيلوجرامًا من الهيروين، إضافةً إلى الاستروكس والشابو والفرجينيا والبودر. كما جرى ضبط 100 جرام من مادة LSD و100 طابع مخدر ونحو 514599 قرصًا مخدرًا.

وفي مجال ضبط السلاح، صادرت الأجهزة الأمنية 75 قطعة نارية بحوزة 59 متهمًا، شملت 3 رشاشات جرينوف، و15 بندقية آلية، و13 بندقية خرطوش، وطبنجة، و43 فرد خرطوش، إلى جانب 438 طلقة نارية مختلفة الأعيرة و15 خزينة و290 قطعة سلاح أبيض.

ونجحت القوات في تنفيذ 63055 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بينها 182 حكم جناية، و20765 حكم حبس جزئي، و3890 حكم حبس مستأنف، و29368 حكم غرامة، فضلًا عن 8850 مخالفة.

كما أسقطت الحملات 3 تشكيلات عصابية تضم 6 متهمين ارتكبوا 7 وقائع، وألقت القبض على 11 هاربًا و15 متهمًا بالبلطجة.

وضبطت الحملات 22038 مخالفة مرورية متنوعة، و334 دراجة نارية مخالفة، وأثبتت التحاليل تعاطي المخدرات لدى 12 سائقًا من بين 63 خضعوا للكشف.

اتُخذت الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين والمخالفين، فيما تواصل أجهزة الأمن حملاتها المكثفة لحفظ الأمن وتعزيز الاستقرار.