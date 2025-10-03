خلاف ميراث يتحول إلى مواجهة بالعصي والسكاكين في المنيا





كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل مشاجرة عنيفة شهدتها محافظة المنيا، بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين أن المشاجرة نشبت بين 3 أشقاء وعامل من جهة، وبين نجلي عمومتهم وعاملين من جهة أخرى، بسبب خلافات حول الميراث. وخلال الاشتباك استخدم الطرفان أسلحة بيضاء وعصي خشبية، فيما أطلق أحد المتهمين "شمروخًا" تجاه الطرف الأول دون وقوع إصابات.

ونجحت الأجهزة الأمنية في السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على 2 عصا خشبية، و2 سلاح أبيض، و"شمروخ". وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.