المؤبد والمشدّد على 9 متهمين في قضية "خلية داعش الدلتا"

10:01 م 29/10/2025

المستشار وجدي عبد المنعم

كتب- صابر المحلاوي:

أصدرت محكمة جنايات الإرهاب، الدائرة الثانية المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، أحكامًا بالسجن المؤبد على متهم واحد، وبالسجن المشدد لمدد متفاوتة بين 5 و15 سنة على 8 متهمين آخرين، في القضية رقم 13555 لسنة 2024 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميًا باسم خلية ولاية داعش الدلتا.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة الجماعة الإرهابية في دلتا مصر خلال الفترة من عام 2023 وحتى 27 أبريل 2024، وأسست الجماعة على خلاف القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. أما باقي المتهمين، فقد انضموا للجماعة وهم على علم بأهدافها وأنشطتها الإرهابية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم إرهابية متعددة، تضمنت جمع ونقل وتوفير معلومات وبيانات لصالح الجماعة، لاستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية، بما في ذلك معلومات عن أفراد الشرطة في محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ، ورصد خدمات أمنية في بنكين وكنيسة بمدينة زفتى.

كما كشفت التحريات عن استخدام المتهمين وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق "تلجرام" في الترويج لأفكار الجماعة وتجنيد عناصر جديدة، محاولين بذلك التهرب من المراقبة الأمنية.

