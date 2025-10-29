قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس البلوجر محمد أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبدالرازق، لمدة 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه، في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، والتحريض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة، بعد توجيه عدة اتهامات له، من بينها غسل أموال تُقدر بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة عبر المنصات الإلكترونية، وأمرت بالتحفظ على أمواله وحساباته البنكية لحين الانتهاء من التحقيقات.

وخلال جلسات التحقيق، أقر المتهم بتعمد نشر محتوى خادش بهدف زيادة نسب المشاهدة وجذب المتابعين لتحقيق أرباح مالية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات من مخدري "الحشيش" و"الكوكايين" داخل مسكنه بمنطقة الشروق بالقاهرة. وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن عملية الضبط جاءت عقب تلقي عدة بلاغات تتهمه ببث مقاطع تتضمن ألفاظًا خادشة، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، ونشر المحتوى بهدف تحقيق مكاسب مالية.

