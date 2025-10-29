كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله نشوب مشاجرة بين عدد من الطلاب أمام إحدى المدارس بمحافظة أسيوط، وبحوزتهم أسلحة بيضاء.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه بالفحص تبين وقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط بين 3 طلاب، جميعهم مقيمون بالمحافظة، بسبب المزاح، حيث تطورت المشادة إلى تعدٍّ بالسب واستخدام أدوات حادة.

وأضاف البيان أنه تم ضبط أطراف المشاجرة وبحوزتهم سلاح أبيض وعصا خشبية مستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم على خلفية الخلاف ذاته.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.