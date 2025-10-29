مقابل مالي دون تمييز.. سقوط شبكة دعارة يديرها 8 سيدات بالدقهلية | صور

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 8 سيدات – لـ4 منهن معلومات جنائية – لاتهامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، دون تمييز.

وأكدت التحريات أن المتهمات كن يروّجن لنشاطهن غير المشروع عبر وسائل مختلفة، لاستقطاب الراغبين مقابل مقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المتهمات وضبطهن بنطاق محافظة الدقهلية، وبمواجهتهن أقرت جميعهن بممارسة نشاطهن الإجرامي كما ورد بمعلومات الأجهزة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟