تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، بعد قليل، حكمها على البلوجر "علياء قمرون" في اتهامها ببث محتوى خادش وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ضبط هاتفين محمولين بحوزة المتهمة من ماركتي "ريلمي" و"آيفون 16 برو ماكس"، كانت تستخدمهما في بث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

وبفحص الهاتفين، تبين وجود محفظة إلكترونية خاصة بحساب المتهمة على "تيك توك" تحتوي على نحو 200 ألف جنيه، فضلًا عن معاملات بنكية مرتبطة بالتطبيق.

كما واجهت جهات التحقيق المتهمة بمقطع فيديو يُظهر تصفح أحد الأشخاص لحسابها على "تيك توك" ووجود مبلغ 300 ألف جنيه في المحفظة الإلكترونية، فأقرت بأنها قامت بسحب المبلغ قبل أيام.

وضبطت جهات التحقيق أيضًا عدة مقاطع فيديو للمتهمة، بمفردها ومع آخرين، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتمثل اعتداءً على القيم الأسرية.

من جانبها، أنكرت البلوجر علياء قمرون الاتهامات المنسوبة إليها بنشر فيديوهات تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء العام وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هدفها كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

