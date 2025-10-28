3 مصابين بينهم تونسية في حادث بـ"صحراوي الإسكندرية"

سجل طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، الثلاثاء، حادث تصادم نتج عنه 3 مصابين بينهم سيدة تحمل الجنسية التونسية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الخدمات المرورية يفيد بوقوع حادث عند دخلة الكيلو 26 في الاتجاه القادم من القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبين بالفحص المبدئي تبين أن السيارة فقدت توازنها أثناء السير نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى انحرافها عن الطريق واصطدامها بالرصيف الخرساني.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي الرعاية الطبية، بينما جرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.